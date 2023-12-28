Півзахисник Реала Джуд Беллінгем та нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд поповнили свої колекції новими трофеями.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики роздала індивідуальні нагороди в кількох номінаціях.

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Як повідомляє офіційний сайт IFFHS, півзахисника Реала Джуда Беллінгема визнали найкращим молодим гравцем за підсумками 2023 року. Він набрав 276 балів, а на другому місці опинився Джамал Мусіала зі 120 очками.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд став найкращим гравцем поточного року. Набравши 205 балів, він обійшов Кіліана Мбаппе (105) та Ліонеля Мессі (85). А партнер норвежця по клубу Едерсон здобув нагороду найкращому голкіперу. Бразилець залишив позаду Еміліано Мартінеса та Тібо Куртуа.

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