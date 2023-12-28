Международная федерация футбольной истории и статистики раздала индивидуальные награды в нескольких номинациях.

В Испании отметили прогресс Лунина – Ла Лига опубликовала лучшие сейвы украинца

Как сообщает официальный сайт IFFHS, полузащитника Реала Джуда Беллингема признали лучшим молодым игроком по итогам 2023 года. Он набрал 276 баллов, а на втором месте оказался Джамал Мусиала со 120 очками.

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал лучшим игроком текущего года. Набрав 205 баллов, он обошел Килиана Мбаппе (105) и Лионеля Месси (85). А партнер норвежца по клубу Эдерсон получил награду лучшему голкиперу. Бразилец оставил позади Эмилиано Мартинеса и Тибо Куртуа.

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!