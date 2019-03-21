toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Євро-2020: Казахстан із Непогодовим сенсаційно розгромив Шотландію у першому турі відбору

19:01 1310 Читать на русском
Євро-2020: Казахстан із Непогодовим сенсаційно розгромив Шотландію у першому турі відбору
Євро-2020: Казахстан із Непогодовим сенсаційно розгромив Шотландію у першому турі відбору

Збірна Казахстану несподівано легко перемогла команду Шотландії у дебютному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.

 

Євро-2020, кваліфікація

Група I, 1-й тур

Казахстан – Шотландія – 3:0

Голи: Перцух, 6, Вороговський, 10, Зайнутдінов, 51

Казахстан красиво забив прем'єрний м'яч кваліфікації Євро-2020

Шотландці виявилися не готовими до стартового натиску казахів і пропустили двічі вже в перші 10 хвилин. Спочатку Юрій Перцух класно обробив передачу Меркеля з глибини поля, а потім Ян Вороговський класно зіграв на випередження і в один дотик замкнув пас Куата.

На другу половину матчу збірна Шотландії вийшла з наміром переламати хід зустрічі, але команда Казахстану вже на старті тайму фактично зняла всі питання щодо переможця. Це Суюмбаєв навісив із лівого флангу, а Бактієр Зайнутдінов виграв верхову боротьбу й головою відправив м'яч у дальній кут воріт Бейна.

Отже, 3:0 – несподівана перемога Казахстану. До слова, весь поєдинок у складі господарів відіграли два етнічних українці – воротар Дмитро Непогодов і оборонець Сергій Малий.

Теги
Головне Євро-2020 Дмитро Непогодов Дмитро Непогодов Шотландія Шотландія Казахстан Казахстан Казахстан - Шотландія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
11
хв
Австрія
21:45
Польща
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук