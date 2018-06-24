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Бельгія – Туніс: Лукаку повторив досягнення Марадони

23 червня 17:10 1257 Читать на русском
Бельгія – Туніс: Лукаку повторив досягнення Марадони
Ромелу Лукаку в матчі проти Тунісу / фото: Opta

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку оформив дубль у другому матчі поспіль на ЧС-2018. Форвард став першим футболістом з 1986 року, кому вдалось подібне на одному чемпіонаті світу.

В матчі 2 туру чемпіонату світу-2018 Бельгія – Туніс Ромелу Лукаку відзначився дублем. В активі форварда Манчестер Юнайтед вже 4 голи на Мундіалі. Попередні 2 голи Лукаку забив у ворота Панами.

Бельгія – Туніс – відео голів

Лукаку не лише наздогнав Кріштіану Роналду в списку найкращих бомбардирів ЧС-2018, а й повторив досягнення легендарного Дієго Марадони на ЧС-1986. Бельгієць став першим з того часу, хто зумів забити 2 голи у двох поєдинках чемпіонату світу поспіль, інформує Opta.

До слова, Марадона відзначався дублями у ворота Англії та Бельгії, які зараз грають в одній групі та зустрінуться в 3 турі ЧС-2018.

ЧС-2018 Бельгія – Туніс: гольове шоу та історичні рекорди Лукаку

ЧС-2018 2 тур

Бельгія - Туніс: Субота 23 червня 2018

Бельгія
Матч завершено
5 : 2
Туніс
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Теги
ЧС 2018 Бельгія Бельгія Рекорди Бельгія - Туніс Дієго Марадона Дієго Марадона Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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