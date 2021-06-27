"Кріштіану – один з найкращих, хто коли-небудь грав у футбол, і всі ми його дуже поважаємо. Зрозуміло, що йому потрібна підтримка команди, але думаю, що всі захисники, які грають проти нього, повинні усвідомлювати його рівень. Його позиційна гра змінилася за останні кілька років.

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Він – легенда і дуже сильний гравець, але ми будемо готові! Якщо ви бачите на вулиці форму збірної Португалії, то у 99% випадків це футболка Роналду. Я його дуже поважаю, але це буде не Бельгія проти Роналду, а Бельгія проти Португалії. У них є хороші гравці, але й у нас теж.

Я знаю Лукаку відтоді, як йому було 16 років. Він пройшов унікальний шлях – від просто молодого і сильного гравця до одного з найкращих нападників світу. Йому доводилося стикатися з критикою, але в плані працьовитості він дасть фору всім. Він є прикладом для всіх", – цитує Вертонгера офіційний сайт УЄФА.

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