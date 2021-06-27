"Криштиану – один из лучших, кто когда-либо играл в футбол, и все мы его очень уважаем. Понятно, что ему нужна поддержка команды, но думаю, что все защитники, которые играют против него, должны осознавать его уровень. Его позиционная игра изменилась за последние несколько лет.

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Он – легенда и очень сильный игрок, но мы будем готовы! Если вы видите на улице форму сборной Португалии, то в 99% случаев это футболка Роналду. Я его очень уважаю, но это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии. У них есть хорошие игроки, но и у нас тоже.

Я знаю Лукаку тех пор, как ему было 16 лет. Он прошел уникальный путь – от просто молодого и сильного игрока к одному из лучших нападающих мира. Ему приходилось сталкиваться с критикой, но в плане трудолюбия он даст фору всем. Он является примером для всех", – цитирует Вертонгера официальный сайт УЕФА.

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