Бельгія зуміла розтрощити Ісландію в рамках 2-го туру Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ісландці зуміли шокувати господарів, відкривши рахунок вже на 11-й хвилині. Проте, це лише розізлило "дияволів". Бельгія швидко відновила рівновагу і вийшла вперед, а після перерви відвантажила у ворота суперника іще три м'ячі.

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Таким чином, команда Роберто Мартінеса з максимальною кількістю очок одноосібно очолила свою групу (Англія розписала нічию з Данією), тоді як Ісландія розташувалася на останній сходинці з двома поразками у пасиві.