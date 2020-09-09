Бельгия сумела разбить Исландию в рамках 2-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Исландцы сумели шокировать хозяев, открыв счет уже на 11-й минуте. Однако, это лишь разозлило "дьяволов". Бельгия быстро восстановила равновесие и вышла вперед, а после перерыва отгрузила в ворота соперника еще три мяча.

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Таким образом, команда Роберто Мартинеса с максимальным количеством очков единолично возглавила свою группу (Англия расписала ничью с Данией), тогда как Исландия расположилась на последней строчке с двумя поражениями в пассиве.