Бельгия – Исландия – 5:1 – видео голов и обзор матча
09:31 - Читати українською
Бельгия сумела разбить Исландию в рамках 2-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Исландцы сумели шокировать хозяев, открыв счет уже на 11-й минуте. Однако, это лишь разозлило "дьяволов". Бельгия быстро восстановила равновесие и вышла вперед, а после перерыва отгрузила в ворота соперника еще три мяча.
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Таким образом, команда Роберто Мартинеса с максимальным количеством очков единолично возглавила свою группу (Англия расписала ничью с Данией), тогда как Исландия расположилась на последней строчке с двумя поражениями в пассиве.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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