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Бельгия – Англия: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

20:37 42 Читати українською
Бельгия – Англия: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта
Гарет Саутгейт / Страница сборной Англии в Твиттер

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Бельгии в матче за 3 место.

"Как тренер твоя работа заключается в том, чтобы вдохновлять игроков, позволить им добиться успеха. Дело не во мне, а в команде, сотрудниках, болельщиках. Я горжусь тем, чего они достигли.

Бельгия – Англия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Это был сложный матч, мы играли против одной из сильнейших команд в мире. Во второй половине матча игроки без устали продолжали атаковать, создавали возможности забить. Но всегда есть проблема в контратаках. Великолепно сыграли Стоунс, Пикфорд.

У нас нет никаких иллюзий по поводу нашей команды. Нам немного не хватило, чтобы попасть в тройку. Я не мог бы просить большего от своих игроков.

Бельгия – Англия: Азар – игрок матча

Сегодня седьмой матч за короткий отрезок времени. Команда эмоционально и физически была измотана. Неправильно было бы судить Кейна по сегодняшней игре. Как капитан он хорошо руководил коллективом. Понятно, что у нас была не самая тяжёлая группа. Но это не отменяет того факта, что мы смогли добраться до матча за третье место", – цитирует Саутгейта Чемпионат.

ЧМ 2018Матч за 3 место

Бельгия - Англия: Суббота 14 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
2 : 0
Англия
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Бельгия - Англия Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Англия Англия Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
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