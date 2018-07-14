Бельгия – Англия: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Бельгии в матче за 3 место.

"Как тренер твоя работа заключается в том, чтобы вдохновлять игроков, позволить им добиться успеха. Дело не во мне, а в команде, сотрудниках, болельщиках. Я горжусь тем, чего они достигли.

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Это был сложный матч, мы играли против одной из сильнейших команд в мире. Во второй половине матча игроки без устали продолжали атаковать, создавали возможности забить. Но всегда есть проблема в контратаках. Великолепно сыграли Стоунс, Пикфорд.

У нас нет никаких иллюзий по поводу нашей команды. Нам немного не хватило, чтобы попасть в тройку. Я не мог бы просить большего от своих игроков.

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Сегодня седьмой матч за короткий отрезок времени. Команда эмоционально и физически была измотана. Неправильно было бы судить Кейна по сегодняшней игре. Как капитан он хорошо руководил коллективом. Понятно, что у нас была не самая тяжёлая группа. Но это не отменяет того факта, что мы смогли добраться до матча за третье место", – цитирует Саутгейта Чемпионат.