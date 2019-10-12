Бекхем хоче стати агентом Мбаппе

Відомий у минулому півзахисник збірної Англії та низки європейських топ-клубів Девід Бекхем має намір вже у найближчому майбутньому представляти інтереси форварда Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе.

Зірковий англієць, який у вересні зареєстрував агенство Footwork management, хоче зробити чемпіона світу своїм першим зірковим клієнтом, інформує Daily Mail.

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Варто зазначити, що Мбаппе досі не пов'язаний з жодним агентом офіційним контрактом, а його інтереси у переговорах з клубами досі представляли члени сім'ї.

Нагадаємо, Бекхем також є власником клубу Інтер Маямі, який у наступному році почне свої виступи в МЛС.

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