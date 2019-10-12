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Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

18:47 61 Читати українською
Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе
Килиан Мбаппе и Дэвид Бекхэм / The Mirror

Известный в прошлом полузащитник сборной Англии и ряда европейских топ-клубов Дэвид Бекхэм намерен уже в ближайшем будущем представлять интересы форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Звездный англичанин, который в сентябре зарегистрировал агентство Footwork management, хочет сделать чемпиона мира своим первым звездным клиентом, информирует Daily Mail.

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Стоит отметить, что Мбаппе до сих пор не связан ни с одним агентом официальным контрактом, а его интересы в переговорах с клубами до сих пор представляли члены семьи.

Напомним, Бекхэм также является владельцем клуба Интер Майами, который в следующем году начнет свои выступления в МЛС.

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Теги
Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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