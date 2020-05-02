"Роналду – феномен, Рауль – бог, а Мессі спонукав мене закінчити кар'єру". Правила життя секс-символа Девіда Бекхема

Культовому екс-хавбеку МЮ, Реала і збірної Англії виповнюється 45 років. Діти, геї, татуювання, ботокс, Том Круз, Вікторія Адамс – ми зібрали все, про що думає і говорить Бекс.

У школі вчителі запитували мене: "Девіде, ким ти хочеш стати, коли виростеш?". Я завжди відповідав: "Футболістом". Вони заперечували: "Ні-ні, чим ти хочеш по-справжньому займатися? Яка у тебе буде робота?" Але я і не думав займатися чимось, окрім футболу.

Коли мене взяли в молодіжну команду Манчестер Юнайтед, я мав пройти обряд посвяти. Це було жахливо. Належало робити дещо на плакат Клейтона Блекмора (колишній футболіст МЮ). Я зніяковів, коли дізнався, що процес знімуть на камеру. Але через це мав пройти кожен.

Ерік Кантона – особливий хлопець, він був королем Олд Траффорд, він запам'ятається таким. Ерік – чудовий хлопець, великий гравець, один з найкращих серед тих, з ким я коли-небудь грав.

Я завжди поважав і поважаю Фергюсона, він був кимось на зразок батька, він зробив неймовірно багато для мене.

Єдина моя прикмета у футболі – я завжди одягаю футболку з довгими рукавами, навіть коли дуже спекотно. Часто люди не розуміли, як я можу це робити у 39-градусну спеку в Іспанії, але це єдине, чого я дотримувався завжди.

Мадрид завжди буде в моєму серці. Я провів там багато часу, відтак не можу вибрати якийсь конкретний момент, що вважався б найкращим. Можливо, найкращий той, коли я вперше опинився в роздягальні, де зустрів Рауля, Фігу, Роберто Карлоса та Зідана. Ще я добре пам'ятаю наше перше чемпіонство.

Покинув Реал, тому що підписував контракт на 4 роки з Флорентіно Пересом. Коли Перес пішов, ми не домовилися з новим президентом. Після відходу Переса були проблеми.

Кріштіану Роналду – це феномен. Для фаната просто неймовірно бачити такого гравця у своїй команді. Він дуже швидко наздогнав Рауля. А Рауль – бог, і побити його рекорд так швидко – це просто неймовірно.

Касільяс – чудовий друг, приголомшлива людина та один з найкращих воротарів в історії футболу. Справжня легенда.

Мій найзнаменитіший товариш – це Том Круз. Він набагато відоміший від мене.

У кожного є можливість висловлювати свої почуття, мій шлях – татуювання.

Я люблю, коли на мене звертають увагу. Але при цьому я абсолютно звичайний хлопець.

У футболі дуже важливо мати хорошу зачіску, тому що багато людей, багато дівчат з фотоапаратами приходять дивитися на тебе. Від твого зовнішнього вигляду залежить популярність гри.

Раніше на тренуваннях я забивав по 30 вільних ударів на день. Коли став старшим, то зрозумів, що і 10 – достатньо, але важливо, щоб ці 10 були максимально осмисленими.

По суті, футбол – це всього лише біг по полі. Коли я почав захоплюватися силовими тренуваннями, то набрав 7 кілограмів м'язів, і мені стало важко бігати.

У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Барселони Ліонель Мессі обвів мене як стоячого, і тоді я зрозумів, що мені пора йти з футболу.

Запитайте себе, чи потрібно вам дві вищі освіти і два роки рабства на роботі, яку ви ненавидите, щоб потім жити краще? Вам справді потрібно "витискати" лежачи 120 кілограмів, щоб відчувати себе справжнім чоловіком?

Я популярний серед геїв? Це велика честь. Як прекрасно – бути коханим.

Не вважаю себе секс-символом. Коли хтось заводить про це мову, то я... Я... Розгублююсь!

Я ніколи не їв бичачих яєць... Тільки вуха!

Я колов собі ботокс? Ви це серйозно?!

Щодня читаю про себе нісенітниці. Господи, чого там тільки не пишуть! Наприклад, писали, що я подарував синові сережку за 25,000 фунтів на п'ятиріччя. Але це неправда!

Я завжди кажу своїм хлопцям: якщо ти багато працюєш, то багато чого доб'єшся у футболі і в житті.

Я – сильна особистість, сильний сім’янин, сильний чоловік і сильний батько.

У 1996 році ми з Гаррі Невіллом дивилися по телевізору перший кліп "Spice Girls". Я повернувся до нього і сказав: "Ти бачив цю дівчину? Я збираюся на ній одружитися".

До того, як я зустрів Вікторію, думав, що мені подобаються тихі блондинки. Але Вікторія повна протилежність – брюнетка, та ще й постійно галасує.

Щодня ми з Вікторією робимо один одному романтичні жести – пишемо записки, готуємо один одному сніданок. Ми щасливі, що у нас збігаються бажання.

Вікторія показує, які приголомшливі сукні, туфлі і сумочки вона створила. Потім я промовляю щось на кшталт: "Круто. А я сьогодні знову отримав по ногах". Головне, що через 15 років ми все ще слухаємо і чуємо один одного. Раз на тиждень намагаємося вибиратись кудись разом, наприклад, повечеряти в тиші і спокої. Не для того щоб похизуватися перед публікою у новому костюмі або сукні, а просто посидіти, порозмовляти, побути разом.

У нас вдома не живе прислуга. Ми любимо вечорами зачиняти двері, зашторювати вікна і ходити повністю оголеними... Жарт.

Я встаю о 6:45, малятко Харпер прокидається через п'ятнадцять хвилин, хлопчики – через півгодини. До цього часу сніданок вже на столі. Готую його сам.

Мені не дуже до вподоби, що Вікторія з дітьми постійно в оточенні охоронців. Але ми живемо в такому світі, що це єдиний спосіб якось захистити їх. Ми організували все досить непомітно. Це не великі хлопці в чорних костюмах, а непомітні люди на задньому плані. Хлопчики ніколи не бачать їх, навіть коли перебувають у школі.

Для жінки 30 – це прекрасний вік. Для чоловіка ж – життя починає йти по похилій. Ти додаєш у вазі, там і тут виникають болячки і проблеми, про які ти навіть не підозрював, коли тобі було 20. Але знаєте, я насолоджуюся своїм життям.

Я знаю межі своїх можливостей: що я зможу зробити, а що – ні. З віком маю відчутно більше досвіду. Я люблю свій вік.

Я сумую за футболом кожен день. Не знаю, це спортсмен в мені говорить, чи просто пристрасть до гри, але я завжди думаю, що ще можу повернутися на поле і знову почати грати.

Досі дивлюся на себе і відчуваю, що повинен розвиватися. Я зробив багато чого за свою кар'єру – був капітаном збірної Англії, грав за Ман Юнайтед, за Реал, але дотепер не можу сказати: Я зробив це. Я зіграв багато ігор, але досі не зробив Цього.

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