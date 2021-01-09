В рамках 15-го туру Бундесліги було проведено п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 15-й тур

Байєр – Вердер – 1:1

Голи: Шик, 70 – Топрак, 52

Майнц – Айнтрахт Франкфурт – 0:2

Голи: Сілва, 24 (пен), 71 (пен)

Уніон Берлін – Вольфсбург – 2:2

Голи: Беккер, 29, Андріх, 53 – Штеффен, 10, Вегхорст, 65 (пен)

Вилучення: Арнольд, 50 (Вольфсбург)

Фрайбург – Кельн – 5:0

Голи: Деміровіч, 18, Хьофлєр, 39, Саллаї, 59, Лінхарт, 69, Хьолер, 79

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Байєр, який бореться за лідерство у Бундеслізі, у рідних стінах приймав Вердер. Господарі розпочали значно активніше. У першому таймі вони багато атакували та били по воротах, але суперників щоразу рятував голкіпер. Бременці ж до перерви не завдали жодного удару у площину воріт. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

На початку другого тайму гості вирвались уперед – Аугустінссон зі штрафного удару закрутив у карний майданчик, а Топрак на ривку вискочив перед захисниками та в дотик замкнув. На 70-й рахунок зрівняв Шик. Після цього господарі мали ще кілька шансів, щоб вийти уперед, однак захист бременців вистояв. Бойова нічия – 1:1.

Айнтрахт на виїзді зустрічався із Майнцом. У середині тайму гості відкрили рахунок завдяки пенальті, який без особливих проблем реалізував Сілва. Після перерви господарі відчайдушно намагались відігратись, однак оборона Айнтрахта вдало відводила усі загрози. На 71-й рефері призначив ще один одинадцятиметровий, і знову у ворота господарів. Сілва не схибив і цього разу, записавши до свого активу дубль. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Майнца – 0:2.

Вольфсбург завітав у гості до Уніона Берлін. У першій половині зустрічі команди обмінялись голами – у "вовків" на 10-й хвилині відзначився Штеффен, а у берлінців Беккер. На 52-й господарів вивів уперед Андріх. Трохи згодом, на 65-й, рефері призначив пенальті у ворота берлінців. Вегхорст не змарнував шанс і зрівняв рахунок. У підсумку мирова – 2:2.

Фрайбург приймав Кельн. Ще до перерви господарі забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. На 18-й Деміровіч реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером, а під завісу тайму Хьофлєр скористався грубою помилкою захисника і поклав ще один. Після перерви гравці Фрайбурга вражали ворота суперника ще тричі – відзначились Саллаї, Лінхарт та Хьолер. "Цапи" намагались нав'язувати боротьбу та прагнули відквитати хоча б один гол, але до кінця матчу так і не змогли цього зробити. Розгромна перемога господарів – 5:0.

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