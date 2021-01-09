В рамках 15-го тура Бундеслиги было проведено пять матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 15-й тур

Байер – Вердер – 1:1

Голы: Шик, 70 – Топрак, 52

Майнц – Айнтрахт Франкфурт – 0:2

Голы: Силва, 24 (пен), 71 (пен)

Унион Берлин – Вольфсбург – 2:2

Голы: Беккер, 29, Андрих, 53 – Штеффен, 10, Вегхорст, 65 (пен)

Удаление: Арнольд, 50 (Вольфсбург)

Фрайбург – Кельн – 5:0

Голы: Демирович, 18, Хьофлер, 39, Саллаи, 59, Линхарт, 69, Хьолер, 79

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Байер, который борется за лидерство в Бундеслиге, в родных стенах принимал Вердер. Хозяева начали значительно активнее. В первом тайме они много атаковали и били по воротам, но соперников каждый раз спасал голкипер. Бременцы же до перерыва не нанесли ни одного удара в створ ворот. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

В начале второго тайма гости вырвались вперед – Аугустинссон со стандарта закрутил в штрафную, а Топрак на рывке выскочил перед защитниками и в касание замкнул. На 70-й счет сравнял Шик. После этого хозяева имели еще несколько шансов, чтобы выйти вперед, однако защита бременцев выстояла. Боевая ничья – 1:1.

Айнтрахт на выезде встречался с Майнцом. В середине тайма гости открыли счет благодаря пенальти, который без особых проблем реализовал Силва. После перерыва хозяева отчаянно пытались отыграться, однако оборона Айнтрахта удачно отводила все угрозы. На 71-й рефери назначил еще один одиннадцатиметровый, и снова в ворота хозяев. Силва не ошибся и на этот раз, записав в свой актив дубль. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Айнтрахта – 0:2.

Вольфсбург приехал в гости к Униону Берлин. В первой половине встречи команды обменялись голами – у "волков" на 10-й минуте отличился Штеффен, а у берлинцев Беккер. На 52-й хозяев вывел вперед Андрей. Чуть позже, на 65-й, рефери назначил пенальти в ворота берлинцев. Вегхорст не упустил шанс, и сравнял счет. В итоге мировая – 2:2.

Фрайбург принимал Кельн. Еще до перерыва хозяева обеспечили себе комфортное преимущество в счете. На 18-й Демирович реализовал выход один на один с голкипером, а под занавес тайма Хьофлер воспользовался грубой ошибкой защитника и положил еще один. После перерыва игроки Фрайбурга поражали ворота соперника еще трижды – отличились Саллаи, Линхарт и Хьолер. "Козлы" пытались навязывать борьбу и стремились отквитать хотя бы один гол, но до конца матча так и не смогли этого сделать. Разгромная победа хозяев – 5:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ