Байєр розбив Карабах і закріпився на вершині групи в Лізі Європи. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Леверкузен продовжує фантастичну ходу з Хабі Алонсо. Команда не виграла лише один матч в сезоні – проти Баварії. У Лізі Європи "аптекарям" взагалі немає рівних. Найсильнішого суперника в групі Байєр розніс п'ятьма голами.

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Вірц відкрив рахунок, а Карабах на мить повернув інтригу, заробивши пенальті. Однак в середині таймі Вірц асистував Грімальдо та Боніфейсу – Байєр вийшов вперед. Особливо ефектним вийшов дальній удар нігерійця.

У другому таймі Грімальдо також вишукано пробив з лінії штрафного та оформив дубль, а Тапсоба поставив крапку в матчі. Байєр лідирує і в Лізі Європи, і в Бундеслізі.