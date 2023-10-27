Байер разбил Карабах и закрепился на вершине группы в Лиге Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Леверкузен продолжает фантастическое шествие с Хаби Алонсо. Команда не выиграла только один матч в сезоне – против Баварии. В Лиге Европы "аптекарям" вообще нет равных. Сильнейшего соперника в группе Байер разнес пятью голами.

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Вирц открыл счет, а Карабах на мгновение вернул интригу, заработав пенальти. Однако в середине тайма Вирц ассистировал Гримальдо и Бонифейсу – Байер вышел вперед. Особенно эффектным получился дальний удар нигерийца.

Во втором тайме Гримальдо также изысканно пробил с линии штрафной и оформил дубль, а Тапсоба поставил точку в матче. Байер лидирует и в Лиге Европы, и в Бундеслиге.