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Байєр – Аугсбург – 1:0 – відео гола та огляд матчу

21:40 6 Читать на русском
Байєр – Аугсбург – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Байєр – Аугсбург – 1:0 / ФК Байєр

Байєр у 14 турі Бундесліги вдома мінімально переміг Аугсбург. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Німеччина. Бундесліга, 14 тур

Байєр – Аугсбург – 1:0

Гол: Аларіо, 75

Баварія перемогла Нюрнберг, РБ Лейпциг розгромили у Фрайбурзі: 14-й тур Бундесліги, матчі суботи

Леверкузенський Байєр у 14 турі Бундесліги вдома приймав Аугсбург. До 75-ї хвилини матчу рахунок тримався нічийним, поки аргентинський форвард "аптекарів" Лукас Аларіо не забив переможний м'яч.

Німеччина14 турБай-арена (Леверкузен)

Байєр - Аугсбург: Субота 08 грудня 2018

Байєр
Матч завершено
1 : 0
Аугсбург
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Відеоновини Німеччина Аугсбург Аугсбург Байєр - Аугсбург Байєр Байєр
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