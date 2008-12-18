Байєр – Аугсбург – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Іспанія — 21:33 946
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Зозуля знову отримав червону картку – він лише повернувся після дискваліфікації
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Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ – як це булоАнглія — 21:30 588
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Челсі впевнено переміг Манчестер СітіАнглія — 21:22 1141
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Шальке – Борусія: Коноплянка знову страждає, Дортмунд мчить до чемпіонства, рекорд юного Санчо після трагедії в сім'їНімеччина — 20:36 3606
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Карпати – Динамо: Циганков знову знущається над "левами", львівське прокляття і несправедливість погромуУкраїна — 16:59 7823
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