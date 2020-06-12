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Баварія втратила Тьягу до кінця чемпіонату – хавбек зробив операцію після чергової травми

19:16 28 Читать на русском
Баварія втратила Тьягу до кінця чемпіонату – хавбек зробив операцію після чергової травми
Тьягу Алькантара / Imago

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара вкотре потерпає від проблем зі здоров'ям.

Головний тренер команди Ганс Флік повідомив, що іспанець був змушений робити операцію на паху.

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Алькантара пропустить щонайменше три тижні і більше не зіграє в поточному чемпіонаті Німеччини. Залишається надія, що хавбек Баварії встигне відновитися до фіналу Кубка проти Байєра. Це вже далеко не перша травма 29-річного гравця в сезоні – лише десять днів тому він повернувся до тренувань після проблем з м'язами.

Додамо, що Тьягу провів 35 матчів у всіх турнурах сезону 2019/20, відзначився 3 голами та 2 асистами.

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Теги
Тьягу Алькантара Тьягу Алькантара Баварія Баварія Німеччина
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