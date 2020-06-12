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Бавария потеряла Тьяго до конца чемпионата – хавбек сделал операцию после очередной травмы

19:16 7 Читати українською
Бавария потеряла Тьяго до конца чемпионата – хавбек сделал операцию после очередной травмы
Тьяго Алькантара / Imago

Полузащитник Баварии Тьяго Алькантара в который раз страдает от проблем со здоровьем.

Главный тренер команды Ханс Флик сообщил, что испанец был вынужден делать операцию на паху.

Бавария официально попрощалась с культовым врачом – раньше его со скандалом выгонял Гвардиола

Алькантара пропустит минимум три недели и больше не сыграет в текущем чемпионате Германии. Остается надежда, что хавбек Баварии успеет восстановиться к финалу Кубка против Байера. Это уже далеко не первая травма 29-летнего игрока в сезоне – всего десять дней назад он вернулся к тренировкам после проблем с мышцами.

Добавим, что Тьяго провел 35 матчей во всех турнурах сезона 2019/20, отличился 3 голами и 2 ассистами.

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Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара Бавария Бавария Германия
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