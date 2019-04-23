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Баварія відмовиться від трансферу Хадсон-Одоя через його травму – Челсі запропонує хавбеку новий контракт

15:34 295 Читать на русском
Баварія відмовиться від трансферу Хадсон-Одоя через його травму – Челсі запропонує хавбеку новий контракт
Каллум Хадсон-Одой / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Каллум Хадсон-Одой влітку може не перейти в Баварію.

12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
 
Джеф Хендрік 8’
Ешлі Барнс 24’
8’ Джеф Хендрік
12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
24’ Ешлі Барнс

18-річний футболіст отримав пошкодження на 41-й хвилині матчу з Бернлі. Після зустрічі стало відомо, що гравцеві був діагностований розрив ахілла. Відновлення від подібних травм триває близько півроку.

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Як повідомляє Bild, травма Хадсон-Одоя збентежила мюнхенську Баварію, яка хотіла придбати його влітку або підписати безкоштовно в 2020 році. Німецький клуб може відмовитися від покупки англійця і переключитися на альтернативні цілі.

Водночас Челсі налаштований скористатися цією ситуацією і показати Каллуму, наскільки його цінують в лондонському клубі, стверджує telegraph.co.uk.

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За інформацією видання, "аристократи" найближчим часом запропонують хавбеку нову угоду. Зауважимо, що Хадсон-Одой вже кілька разів відмовлявся продовжувати контракт із "синіми".

Теги
Англія Баварія Баварія Челсі Челсі Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Челсі - Бернлі
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