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Хадсон-Одой порвав ахілл – він пропустить початок наступного сезону

09:26 1040 Читать на русском
Хадсон-Одой порвав ахілл – він пропустить початок наступного сезону
Каллум Хадсон-Одой / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Каллум Хадсон-Одой не зміг завершити поєдинок 35-го туру АПЛ  проти Бернлі (2:2).

12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
 
Джеф Хендрік 8’
Ешлі Барнс 24’
8’ Джеф Хендрік
12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
24’ Ешлі Барнс

Англієць отримав пошкодження після зіткнення з суперником і не зміг продовжити гру. Хадсон-Одой покидав поле тільки з допомогою лікарів.

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"Сезон завершений через розрив ахілла, я спустошений. Буду старанно працювати, щоб повернутися сильнішим в наступному сезоні", – написав Хадсон-Одой після матчу в своєму Твіттері.

Зазначимо, що відновлення від подібних травм зазвичай триває близько півроку. Ймовірно, форвард пропустить початок сезону-2019/20.

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В нинішньому сезоні Хадсон-Одой провів 10 матчів за Челсі в АПЛ, в яких відзначився одніє результативною передачею. Також в його активі 4 голи та 2 асисти в 9 матчах Ліги Європи.

Теги
Челсі Челсі Англія Челсі - Бернлі Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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