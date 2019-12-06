Баварія зійшла з дистанції у перегонах за Холандом – у черзі ще два німецьких топ-клуби

Керівництво чемпіона Німеччини вирішило припинити боротьбу за норвезького вундеркінда австрійського Зальцбурга Ерлінга Холанда.

Мюнхенська Баварія відмовилась від покупки норвезького нападника австрійського Зальцбурга Ерлінга Холанда, повідомляє видання Bild. Холанд демонструє у цьому сезоні феноменальні бомбардирські якості – у 13 матчах австрійського національного чемпіонату він вже забив 15 голів і віддав 4 асисти, а в Лізі чемпіонів на його рахунку 8 результативних пострілів у 5 поєдинках. Такі показники роблять його одним з найбажаніших гравців Європи.

Холанд може покинути Зальцбург за смішну суму

Однак, керівництво баварської команди вирішило, що Холанд отримуватиме занадто мало ігрового часу, зважаючи на надрезультативну гру основного нападника команди Роберта Лєвандовскі. Окрім того, у клубі з оптимізмом дивляться на Сержа Гнабрі та Томаса Мюллєра, які досить вдало підміняють Роберта.

Новина про відмову Баварії від Ерлінга надихнула ще два німецькі клуби – дортмундську Борусію та РБ Лейпциг, які зацікавлені у норвезькому нападнику. Особливо зважаючи на клаусулу у 20 млн євро, яка прописана у контракті Холанда. До слова, чинний наставник Зальцбурга Джессі Марш радить своєму підопічному переходити саме до "биків", вважаючи, що ця команди якнайкраще підійде молодому форварду.

Нагадаємо, Ерлінг перейшов у Зальцбург в січні 2019 року з норвезького Мольде за 5 млн євро.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю