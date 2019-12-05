Холанд може покинути Зальцбург за смішну суму

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд найближчим часом може змінити клуб і чемпіонат.

Норвезький нападник австрійського Зальцбурга вже у зимове трансферне вікно може залишити свою команду, повідомляє німецьке видання Bild. Як виявилось, сума відступних, прописаних у чинному контракті 19-річного вундеркінда, становить всього 20 млн євро.

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До слова, Холанд демонструє у цьому сезоні феноменальні бомбардирські якості – у 13 матчах австрійського національного чемпіонату він вже забив 15 голів і віддав 4 асисти, а в Лізі чемпіонів на його рахунку 8 результативних пострілів у 5 поєдинках. Такі показники роблять його одним з найбажаніших гравців Європи. Головними претендентами на норвежця називають Реал, Ювентус, Баварію та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Ерлінг перейшов у Зальцбург в січні 2019 року з норвезького Мольде за 5 млн євро.

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