Чинний переможець Ліги чемпіонів Баварія зустрінеться з тріумфатором Ліги Європи Севільєю у матчі за Суперкубок УЄФА 2020. Де дивитись поєдинок Баварія – Севілья, підкаже "Футбол 24".

Баварія – Севілья: де дивитись матч за Суперкубок УЄФА 24.09.2020

Матч Баварія – Севілья відбудеться у четвер, 24 вересня, в угорському Будапешті. Початок гри за Суперкубок Європи – 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Поєдинок Баварія – Севілья у прямому ефірі можна дивитися на каналі "Футбол 3", починаючи з 21:45. Відеотрансляція матчу онлайн буде доступна на платформі Oll.tv. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що Баварія в прекрасному стилі виграла Лігу чемпіонів, розбивши на своєму шляху Тоттенхем, Челсі, Барселону, Ліон і ПСЖ. Севілья звично для себе взяла Лігу Європи, впоравшись з Ромою, Вулверхемптоном, МЮ та Інтером.

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