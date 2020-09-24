Действующий победитель Лиги чемпионов Бавария встретится с триумфатором Лиги Европы Севильей в матче за Суперкубок УЕФА 2020. Где смотреть поединок Бавария – Севилья, подскажет "Футбол 24".

Бавария – Севилья: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА 24.09.2020

Матч Бавария - Севилья состоится в четверг, 24 сентября, в венгерском Будапеште. Начало игры за Суперкубок Европы – 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Поединок Бавария – Севилья в прямом эфире можно смотреть на канале "Футбол 3", начиная с 21:45. Видеотрансляция матча онлайн будет доступна на платформе Oll.tv. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что Бавария в прекрасном стиле выиграла Лигу чемпионов, разбив на своем пути Тоттенхэм, Челси, Барселону, Лион и ПСЖ. Севилья привычно для себя взяла Лигу Европы, справившись с Ромой, Вулверхэмптоном, МЮ и Интером.

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