Шальке розпочав 2023-й рік з поразки Айнтрахту, залишившись на останній позиції в Бундіслізі, але ситуація не виглядає безнадійною. До рятівної 17-ї позиції не вистачало всього шість очок, три з яких можна було набрати у домашці з РБ Лейпцигом. Заодно гельзенкірхенці перервали б жахливу серію виступів проти "ротен буллен" – останні три зустрічі вони програли з жахливими рахунками, не забивши жодного гола (0:5, 0:4, 0:3).

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Старт нової зустрічі продемонстрував вірність традиціям з боку обох команд. Господарі допускали одну жахливу помилку за іншою, що вилилось у розгром ще в першому таймі. РБ Лейпциг вийшов уперед вже на 7-й хвилині завдяки потужному удару Андре Сілви з дистанції, а Хенрікс на 15-й подвоїв перевагу, відкрившись на правому краю штрафного.

На 44-й хвилині хороша комбінація гостей завершилась пострілом Ольмо, після якого м'яч у ворота добив Андре Сілва. У компенсований перед перервою час Вернер замкнув простріл все того ж Ольмо – 0:4! Після цього питання щодо переможця у матчі були зняті.

В другому таймі підопічні Марко Розе дозволили собі розслабитись. Шальке став більше атакувати й навіть розмочив рахунок завдяки дебютному голу Козукі, однак більшого господарі добитись не змогли. На 83-й хвилині РБ Лейпциг ще й відновив перевагу в чотири м'ячі – це Ольмо шедевральним черпачком з правого кута штрафного перекинув голкіпера. 1:5!

Гол Поульсена на 89-й хвилині (дебютний для Юсуфа в поточному чемпіонаті) поставив крапку в зустрічі. Фінальний свисток зафіксував чергове побиття "кнаппен" (1:6). Цікаво, що РБ Лейпциг не програє командам, які тільки підвищились у класі, протягом 25 матчів поспіль (22 перемоги, 3 нічиїх), що є рекордом Бундесліги.

Завдяки успіху на Фелтінс Арені "ротен буллен" набрали 32 очки, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці й наблизившись до Баварії на відстань трьох залікових балів. Шальке залишився на дні, маючи всього 9 пунктів у активі.

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