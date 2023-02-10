Цього тижня головний тренер Юліан Нагельсманн і керівництво Баварії планують провести виховні бесіди з 36-річним капітаном, інформує Bild.

Нойєр може позбутися капітанської пов'язки в Баварії – наступник уже відомий

Нойєр упродовж місяця двічі серйозно підвів команду. Спочатку воротар пішов кататися на лижах і зламав ногу, вилетівши до кінця сезону. Потім Ману надто емоційно відреагував на звільнення тренера воротарів Тоні Топаловіча, який не вписався у штаб Нагельсманна. Нойєр без дозволу клубу дав інтерв'ю, в якому кинув різкі репліки на адресу наставника та босів Баварії.

Мюнхенський гранд далеко не вперше зіткнувся з дилемою виховання капітана. У 2010 році Філіп Лам також давав резонансне інтерв'ю, за яке заплатив 50 тисяч євро штрафу. Відтоді система покарань у Баварії дещо змінилась. Гравця можуть позбавити місячної зарплатні за навмисні дії, які шкодять репутації клубу. Нойєр отримує 20 млн євро на рік, тому у разі найсуворішого вироку поповнить бюджет Баварії на суму близько 1,6 млн євро.

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