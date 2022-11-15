Лідер збірної Сенегалу Садьйо Мане не допоможе своїй команді в стартових іграх на Мундіалі в Катарі.

Мане травмувався тиждень тому в поєдинку з Вердером. Операція не знадобиться, але потрібен певний час на відновлення. Попри пошкодження, форвард Баварії потрапив у заявку збірної Сенегалу на ЧС-2022.

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Втім, сенегальцям доведеться вийти з групи, щоб Мане зміг повноцінно себе проявити. "У перших матчах ми мусимо обійтися без Садьйо, ми мусимо виграти ті матчі без Садьйо", – повідомив представник місцевої федерації Абдулай Соу.

Перший поєдинок на Мундіалі африканська збірна зіграє 21 листопада проти Нідерландів. Іншими суперниками Сенегалу в груповому турнірі є Катар (25 листопада) і Еквадор (29 листопада).

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