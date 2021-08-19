Після тріумфального сезону-2019/20 глибина складу Баварії просіла. Але мюнхенці вирішили не проводити активну трансферну діяльність та зосередилися на продовженні контрактів з Кімміхом і Горецкою. Навколо них Баварія хоче будувати команду в майбутньому. "Ротен" у наступні вікна планують вийти на ринок за трьома німецькими футболістами. Sport Bild розкриває "секретний список".

– Флоріан Нойхаус. Цей сезон Нойхаус точно проведе в Борусії М, після чого його можна буде викупити за 40 мільйонів євро. Прекрасна ціна за молодого футболіста, який яскраво проявив себе в Лізі чемпіонів і продовжує прогресувати. У Флоріана грандіозне бачення поля – його вертикальні передачі розрізають будь-яку оборону.

– Рідле Баку. Темношкірий німець може на багато років закрити правий фланг оборони Баварії – найпроблемнішу зону. Мюнхенці роздумували над придбанням Баку рік тому, але не ризикнули заплатити 10 млн Майнцу. Як наслідок – універсал перейшов у Вольфсбург і провів розкішний сезон. Тепер Баварії доведеться викласти за Рідле у 2-3 рази більше.

– Флоріан Вірц. Хлопчина дебютував у Бундеслізі лише минулого року і грав на високому рівні, паралельно навчаючись у школі. Флоріану тільки виповнилося 18, а він вже тягне на своїх плечах Байєр. У нього довгостроковий контракт з Леверкузеном, але влітку 2023-го там з'явиться сума відступних. Який порядок цифр, поки що не знає жоден інсайдер.

Баварія робить ставку на німецьких футболістів і планує зменшити співвідношення легіонерів у команді. Річ у тім, що з легіонерами важче вести перемовини. Керівництво клубу хоче, щоб гравцями керували не лише гроші. Для німців Баварія – не порожній звук, вони лояльніші до клубу. Свіжа ситуація з важкими перемовинами з французом Команом – зайве підтвердження.

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