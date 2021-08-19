После триумфального сезона-2019/20 глубина состава Баварии просела. Но мюнхенцы решили не проводить активную трансферную деятельность и сосредоточились на продлении контрактов с Киммихом и Горецкой. Вокруг них Бавария хочет строить команду в будущем. "Ротэн" в следующие окна планируют выйти на рынок за тремя немецкими футболистами. Sport Bild раскрывает "секретный список".

– Флориан Нойхаус. Этот сезон Нойхаус точно проведет в Боруссии М, после чего его можно будет выкупить за 40 млн евро. Прекрасная цена за молодого футболиста, который ярко проявил себя в Лиге чемпионов и продолжает прогрессировать. У Флориана грандиозное видение поля – его вертикальные передачи разрезают любую оборону.

– Ридле Баку. Темнокожий немец может на многие годы закрыть правый фланг обороны Баварии – самую проблемную зону. Мюнхенцы размышляли над приобретением Баку год назад, но не рискнули заплатить 10 млн Майнцу. Как следствие – универсал перешел в Вольфсбург и провел роскошный сезон. Теперь Баварии придется выложить за Ридле в 2-3 раза больше.

– Флориан Вирц. Парень дебютировал в Бундеслиге только в прошлом году и играл на высоком уровне, параллельно учась в школе. Флориану только исполнилось 18, а он уже тянет на своих плечах Байер. У него долгосрочный контракт с Леверкузеном, но летом 2023-го там появится сумма отступных. Какой порядок цифр, пока не знает ни один инсайдер.

Бавария делает ставку на немецких футболистов и планирует уменьшить соотношение легионеров в команде. Дело в том, что с легионерами труднее вести переговоры. Руководство клуба хочет, чтобы игроками руководили не только деньги. Для немцев Бавария – не пустой звук, они лояльны к клубу. Свежая ситуация с тяжелыми переговорами с французом Команом – лишнее подтверждение.

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