Баварія хоче повернути Гвардіолу

Сага навколо мюнхенського клубу триває – з’явився черговий претендент на тренерське крісло.

Іспанський наставник англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола знову зацікавив керівництво баварського клубу, повідомляє видання Sport Bild. Мюнхенці влітку планують вдруге запросити на Альянц-Арену 48-річного фахівця. Заманити іспанця чемпіон Німеччини планує довготерміновим контрактом, адже угода Хосепа з манкуніанцями добігає свого кінця влітку 2021 року.

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До слова, Гвардіола свого часу вже очолював Баварію – з 2013 по 2016 роки він виборов з німецькою командою сім трофеїв: три чемпіонати, два Кубка Німеччини, клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.

Раніше ЗМІ також повідомляли про ще кілька кандидатур на посаду очільника баварського клубу, а саме: Томаса Тухеля з французького ПСЖ, Еріка тен Хага з нідерландського Аякса, Маурісіо Почеттіно з Тоттенхема та екс-тренера Челсі, Інтера, Реала і Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

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