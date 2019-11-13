Бавария хочет вернуть Гвардиолу

Сага вокруг мюнхенского клуба продолжается – появился очередной претендент на тренерское кресло.

Испанский наставник английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола снова заинтересовал руководство баварского клуба, сообщает издание Sport Bild. Мюнхенцы летом планируют во второй раз пригласить на Альянц-Арену 48-летнего специалиста. Заманить испанца чемпион Германии планирует долгосрочным контрактом, ведь соглашение Хосепа с манкунианцами подходит к концу летом 2021 года.

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К слову, Гвардиола в свое время уже возглавлял Баварию – с 2013 по 2016 годы он завоевал с немецкой командой семь трофеев: три чемпионата, два Кубка Германии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее СМИ также сообщали о еще нескольких кандидатурах на пост наставника "Ротен", а именно: Томасе Тухеле из французского ПСЖ, Эрике тен Хаге из нидерландского Аякса, Маурисио Почеттино из Тоттенхэма и экс-тренере Челси, Интера, Реала и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

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