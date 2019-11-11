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Алонсо став претендентом на посаду головного тренера Баварії

21:37 135 Читать на русском
Алонсо став претендентом на посаду головного тренера Баварії
Хабі Алонсо / Diario Publico

Екс-гравець Баварії та збірної Іспанії Хабі Алонсо може стати наступником Ніко Ковача в мюнхенському клубі.

17’ Роберт Лєвандовскі
48’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
80’ Матс Хуммельс
 
17’ Роберт Лєвандовскі
48’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
80’ Матс Хуммельс

Хабі Алонсо розглядається керівництвом Баварії у статусі одного з претендентів на посаду головного тренера, повідомляє The Athletic.

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Раніше повідомлялося, що мюнхенці зацікавлені в запрошенні колишнього тренера Челсі, Інтера, Реала і Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью і наставника ПСЖ Томаса Тухеля. Також називалась ще одна кандидатура – Маурісіо Почеттіно з Тоттенхема.

Нагадаємо, 3 листопада Баварія відправила у відставку Ніко Ковача. Обов'язки головного тренера мюнхенців виконує Ханс-Дітер Флік, під керівництвом якого "ротен" розгромили Борусію Д 4:0.

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Теги
Баварія - Борусія Дортмунд Трансфери Баварія Баварія Німеччина Хабі Алонсо Хабі Алонсо
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