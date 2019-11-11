Алонсо став претендентом на посаду головного тренера Баварії

Екс-гравець Баварії та збірної Іспанії Хабі Алонсо може стати наступником Ніко Ковача в мюнхенському клубі.

Хабі Алонсо розглядається керівництвом Баварії у статусі одного з претендентів на посаду головного тренера, повідомляє The Athletic.

Баварія – Борусія Д – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Раніше повідомлялося, що мюнхенці зацікавлені в запрошенні колишнього тренера Челсі, Інтера, Реала і Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью і наставника ПСЖ Томаса Тухеля. Також називалась ще одна кандидатура – Маурісіо Почеттіно з Тоттенхема.

Нагадаємо, 3 листопада Баварія відправила у відставку Ніко Ковача. Обов'язки головного тренера мюнхенців виконує Ханс-Дітер Флік, під керівництвом якого "ротен" розгромили Борусію Д 4:0.

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