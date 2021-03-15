Другий матч плей-офф Ліги чемпіонів між мюнхенською Баварією і римським Лаціо довірили румунській бригаді арбітрів.

Іштван Ковач розсудить двобій чемпіона Німеччини та "орлів" зі столиці Італії, повідомляє Law 5 – The Referee.

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36-річному арбітру допоможуть лайнсмени Васіле Флорін Марінеску та Овідіу Артене. Четвертий рефері – Овідіу Хацеган. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть поляки Павел Ґіль і Томаш Квятковскі. Спостерігатиме за арбітражем словенець Владімір Шайн. Роль делегата УЄФА виконає нідерландець Таммо Бейшуйзен.

Четвірка румунів також судитиме матч кваліфікації до ЧС-2022 між збірними України та Фінляндії. Поєдинок Баварія – Лаціо відбудеться у середу, 17 березня. Перший матч завершився розгромною перемогою мюнхенців (4:1).

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