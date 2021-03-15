Челсі – Атлетіко: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів довірили бригаді арбітрів із Італії
УЄФА обрав суддівську команду на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським Челсі та мадридським Атлетіко.
Поєдинок обслуговуватиме італієць Даніеле Орсато з помічниками, повідомляє Law 5 – The Referee.
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Йому допоможуть лайнсмени Алессандро Джаллатіні та Фабіано Преті. Резервний арбітр – Даніеле Довері. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Массіміліано Ірраті та Паоло Валері. Ізраїльтянин Хаїм Яков виконає роль судді-спостерігача.
До слова, матч Челсі – Атлетіко відбудеться у середу, 17 березня. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою лондонців.
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