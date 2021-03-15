Второй матч плей-офф Лиги чемпионов между мюнхенской Баварией и римским Лацио доверили румынской бригаде арбитров.

Иштван Ковач рассудит поединок чемпиона Германии и "орлов" из столицы Италии, сообщает Law 5 – The Referee.

Челси – Атлетико: ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов доверили бригаде арбитров из Италии

36-летнему арбитру помогут лайнсмены Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Четвертый рефери – Овидиу Хацеган. С системой Видеоассистент рефери будут работать поляки Павел Гиль и Томаш Квятковски. Наблюдать за арбитражем будет словенец Владимир Шайн. Роль делегата УЕФА исполнит нидерландец Таммо Бейшуйзен.

Четверка румын также рассудит матч квалификации к ЧМ-2022 между сборными Украины и Финляндии. Поединок Бавария – Лацио состоится в среду, 17 марта. Первый матч завершился разгромной победой мюнхенцев (4:1).

Роналду перевершив Пеле, диво-гол рабоною, Барселона і Реал потирають руки – огляд вікенду