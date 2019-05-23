Бацула не врятував Кортрейк від поразки з Шарлеруа і припинив боротьбу за вихід в Лігу Європи

Бельгійський Кортрейк в матчі 1/2 фіналу плей-офф за потрапляння в Лігу Європи програв Шарлеруа.

Бельгія. Плей-офф, 1/2 фіналу

Кортрейк – Шарлеруа – 1:2

Голи: Езекієль, 6 – Осімхен, 42, 56

У передостанньому матчі плей-офф, який дає право представляти Бельгію в Лізі Європи в наступному сезоні, Кортрейк на власному полі програв Шарлеруа.

Маліновський, син чемпіона світу і ще 4 доступні гравці, які підсилять Арсенал – версія знаменитого англійського видання

Господарі відкрили рахунок вже на 6-й хвилині завдяки голу Езекієля. Однак Осімхен ще до перерви відновив рівновагу, а на початку другого тайму забив, як виявилося пізніше, переможний гол. У фіналі плей-офф Шарлеруа зіграє проти Антверпена.

Українець Андрій Бацула з'явився на полі на 65-й хвилині, але вплинути на кінцевий результат не зміг.