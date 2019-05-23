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Бацула не спас Кортрейк от поражения с Шарлеруа и прекратил борьбу за выход в Лигу Европы

00:17 39 Читати українською
Бацула не спас Кортрейк от поражения с Шарлеруа и прекратил борьбу за выход в Лигу Европы
ФК Шарлеруа

Бельгийский Кортрейк в матче 1/2 финала плей-офф за попадание в Лигу Европы проиграл Шарлеруа.

Бельгия. Плей-офф, 1/2 финала

Кортрейк - Шарлеруа - 1: 2

Голы: Езекиель, 6 – Осимхен, 42, 56

В предпоследнем матче плей-офф, который дает право представлять Бельгию в Лиге Европы в следующем сезоне, Кортрейк на своем поле проиграл Шарлеруа.

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Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте благодаря голу Езекиеля. Однако Осимхен еще до перерыва восстановил равновесие, а в начале второго тайма забил, как оказалось позже, победный гол. В финале плей-офф Шарлеруа сыграет против Антверпена.

Украинец Андрей Бацула появился на поле на 65-й минуте, но повлиять на конечный результат не смог.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Украинцы за рубежом Видеоновости Андрей Бацула Андрей Бацула Бельгия Шарлеруа Шарлеруа Кортрейк Кортрейк
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