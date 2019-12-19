БАТЕ залишився без головного тренера

Віце-чемпіон Білорусі розпрощався зі своїм головним тренером.

Головний тренер БАТЕ Олексій Бага більше не є наставником борисовської команди, повідомив сьогодні, 19 грудня, офіційний сайт клубу. У коуча закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати угоду. Нагадаємо, БАТЕ вперше за 13 років не зумів завоювати чемпіонство у білоруській першості, пропустивши вперед брестське Динамо.

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"Клубному керівництву нелегко далося рішення не продовжувати трудові відносини з Олексієм Багою, який багато років присвятив Борисову у якості гравця. Проте вибір зроблено і, сподіваємось, він стане правильним для обох сторін. Не сумніваємось, що Олексій Анатолійович незабаром дочекається пропозиції, яка відповідатиме його високому рівню і амбіціям. Ну а БАТЕ разом з відданими уболівальниками входить у новий етап розвитку, здійснює перезавантаження і з упевненістю та оптимізмом дивиться вперед", – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, Бага влився у тренерський штаб "жовто-синіх" у 2011 році і працював асистентом у Віктора Ганчаренка, Олександра Єрмаковича та Олега Дулуба, якого змінив на посаді головного тренера на початку червня 2018 року. Як наслідок, завоював з командою чемпіонський титул, а також путівку в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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