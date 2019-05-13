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Майбутнє Вальверде залежить від результату в Кубку Іспанії

13 травня 14:49 888 Читать на русском
Майбутнє Вальверде залежить від результату в Кубку Іспанії
Ернесто Вальверде / Reuters

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде все ж може залишитись у клубі на наступний сезон.

Наставник каталонців упевнений, що залишиться в Барсі, повідомляє Marca.

Вальверде: Ми змогли оговтатися від поразки у Лізі чемпіонів

Вальверде підтримує хороші стосунки з президентом Жозепом Бартомеу, який не хоче звільняти тренера. Клуб гарантував йому повну підтримку.

Втім, якщо Барселона не виграє Кубок Іспанії, його позиції можуть похитнутися.

Вальверде вірить, що зможе залишитись у Барселоні

У випадку поразки "блаугранас" у фіналі проти Валенсії керівництво каталонців може передумати і все ж звільнити Вальверде.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Кубок Іспанії 2018/19
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