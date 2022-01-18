Рух за незалежість Каталонії від Іспанії активно намагався використати "синьо-гранатових" у своїй діяльності. В Іспанії починають розкривати подробиці розслідування.

За каденції Жозепа-Марії Бартомеу очільник сепаратистького руху Карлес Пучдемон просив президента Барселони у фінансуванні ідеї відокремлення від Іспанії. Клуб повинен був фіктивно брати на роботу прихильників ідеї на незалежність, а їхня "зарплатня" йшла б на підтримку сепаратистів.

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Ситуація дійшла до того, що деякі футболісти, усвідомлюючи всю загрозу, наполягали на активації в контрактах пункту проти незалежності Каталонії. У випадку її проголошення гравці могли безперешкодно піти з Барселони, повідомляє Marca з посиланням на El Mundo.

Чи погодився на таке тодішній президент Барселони, видання не вказує. Зазначається, що результати розслідування будуть опубліковані з вівторка по четвер – не виключено, що історія матиме продовження.

Нагадаємо, у 2017 році в Каталонії навіть провели референдум за незалежність регіону, але Іспанія зуміла вберегти автономію у своєму складі, заарештувавши лідерів сепаратистів. Карлес Пучдемон, який проголосив себе президентом, втік до Бельгії.

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