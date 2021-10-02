Мадридці вшанували колишнього президента "блаугранас", поставивши йому "золоту" табличку на алеї слави Ванда Метрополітано.

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Бартомеу відзначився кількома жахливими рішеннями, які призвели до нинішньої кризи Барси. Зокрема, віддав Атлетіко 120 млн євро за Антуана Грізманна (йому теж присвятили табличку). Француз провалився на Камп Ноу, а цього літа новий бос каталонців Жоан Лапорта відпустив його в оренду зі значно скромнішою сумою викупу. "Бартомеу – віце-президент Атлетіко у 2015-2020 роках. Легенда", – написали дотепні фанати "матрацників".

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 розпочнеться матч Атлетіко – Барселона в рамках 8 туру Прімери. Наразі команда Сімеоне йде четвертою, а "кулес" восьмими.

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