Движение за независимость Каталонии от Испании активно пыталось использовать "сине-гранатовых" в своей деятельности. В Испании начинают раскрывать подробности расследования.

При каденции Жозепа-Марии Бартомеу глава сепаратистского движения Карлес Пучдемон просил президента Барселоны в финансировании идеи отделения от Испании. Клуб должен был фиктивно брать на работу сторонников идеи на независимость, а их "зарплата" шла бы в поддержку сепаратистов.

Бартомеу получил "золотую" табличку на аллее славы Атлетико – мадридцы благодарят горе-президента Барсы за развал конкурента

Ситуация дошла до того, что некоторые футболисты, осознавая всю угрозу, настаивали на активации в контрактах против независимости Каталонии. В случае ее объявления игроки могли беспрепятственно уйти из Барселоны, сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

Согласился ли на такое тогдашний президент Барселоны, издание не указывает. Отмечается, что результаты расследования будут опубликованы со вторника по четверг – не исключено, что у истории будет продолжение.

Напомним, в 2017 году в Каталонии даже провели референдум за независимость региона, но Испания сумела уберечь автономию в своем составе, арестовав лидеров сепаратистов. Карлес Пучдемон, провозгласивший себя президентом, сбежал в Бельгию.

Референдум у Каталонії: що чекає на Барселону та каталонський футбол