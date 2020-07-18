Барселона має лише одного кандидата на заміну Сетьєну – підсумки зустрічі президента клубу з тренером

Криза у Барселоні поки не спонукає керівництво клубу до радикальних дій.

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу провів бесіду з наставником каталонців Кіке Сетьєном. Сторони вирішили поки не піднімати питання відставки тренера, а дограти останній тур Ла Ліги, дати гравцям кілька днів відпочинку і розпочати підготовку до відновлення Ліги чемпіонів, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, якщо керівництво Барси таки прийме рішення достроково звільнити Сетьєна, то на його місце претендуватиме керманич молодіжної команди "блаугранас" Гарсія Пім'єнта, у контракті якого прописаний подібний розвиток подій.

Нагадаємо, після карантину каталонці втратили перевагу над Реалом, і дозволили мадридцям завоювати золоті медалі чемпіонату Іспанії.

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