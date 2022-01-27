Агент гравця Жорже Мендеш запропонував Барселоні підписати 26-річного іспанця на заміну Усману Дембеле, з яким Барселона не може узгодити новий контракт, інформує Sport.es.

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Мендеш поставив наступні умови: оренда з обов'язковим правом викупу за 22 мільйони євро і подальша угода на 4 роки. Траоре дав згоду на перехід ще в грудні, коли відбулась перша зустріч з представниками "блаугранас".

Втім, на остаточне рішення Адамі доведеться почекати. Барселона позитивно оцінює такий трансфер, але наразі пріоритетом для Хаві Ернандеса залишається підписання Альваро Морати з Ювентуса. Якщо каталонці позбудуться Дембеле до 31 січня (кінця трансферного вікна), але їм не вдасться здійснити трансфер іспанця, вони візьмуться за перехід Траоре. В іншому випадку "блаугранас" можуть повернутися до ідеї підписання влітку.

Нагадаємо, Адама є вихованцем каталонського клубу. За Вулверхемптон цього сезону вінгер провів 23 матчі, у яких забив лише один м'яч.

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