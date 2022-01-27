Вингер Вулверхэмптона и сборной Испании Адама Траоре занимается поисками нового места работы. Один из вариантов – гранд из родины.

Агент игрока Жорже Мендеш предложил Барселоне подписать 26-летнего испанца взамен Усману Дембеле, с которым Барселона не может согласовать новый контракт , информирует Sport.es .

Переход Мораты в Барселону снова усложняется – Ювентус и Атлетико вставляют палки в колеса

Мендеш поставил следующие условия: аренда с обязательным правом выкупа за 22 миллиона евро и последующая сделка на 4 года. Траоре дал согласие на переход еще в декабре, когда состоялась первая встреча с представителями "блаугранас".

Но окончательного решения Адаме придется подождать. Барселона положительно оценивает такой трансфер, но приоритетом для Хави Эрнандеса остается подписание Альваро Мораты из Ювентуса. Если каталонцы избавятся от Дембеле до 31 января (конца трансферного окна), но им не удастся совершить трансфер испанца, они приступят к переходу Траоре. В противном случае "блаугранас" могут вернуться к идее подписания летом.

Напомним, Адама является воспитанником каталонского клуба. За Вулверхэмптон в этом сезоне вингер провел 23 матча, в которых забил всего один мяч.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом