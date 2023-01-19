Майбутній відхід Депая в Атлетіко та провал в перемовинах з Карраско та Обамеянгом змушують Барселону шукати нового гравця на позицію лівого вінгера.

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За інформацією AS, каталонці розглядають кандидатуру Гонсалу Гедеша з Вулверхемптона. Португалець може приєднатись на правах оренди на пів року з можливістю викупу влітку. Посприяти переходу можуть хороші відносини з агентом гравця Жорже Мендешем.

Зауважимо, що Гедеш у поточному сезоні провів 18 матчів за Вулверхемптон в усіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.

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