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Барселона знайшла альтернативу Фірпо

18:53 242 Читать на русском
Барселона знайшла альтернативу Фірпо
Фірпо / Sky Sports

Барселона має запасний варіант у разі невдачі з підписанням захисника Бетіса Фірпо.

Захисник Манчестер Юнайтед Маттео Дарміан може продовжити кар'єру в Барселоні, повідомляє ESPN.

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Італієць є альтернативним варіантом для "блаугранас" у разі невдачі з підписанням молодого таланта Бетіса Фірпо, який став чемпіоном Європи U-21 у складі збірної Іспанії.

Раніше повідомлялось, що іспанці готові відпустити хавбека Малкома, яким цікавляться Борусія Д та Зеніт.

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