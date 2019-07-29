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Барселона нашла альтернативу Фирпо

18:53 62 Читати українською
Барселона нашла альтернативу Фирпо
Фирпо / Sky Sports

Барселона есть запасной вариант в случае неудачи с подписанием защитника Бетиса Фирпо.

Защитник Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан может продолжить карьеру в Барселоне, сообщает ESPN.

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Итальянец является альтернативным вариантом для "блаугранас" в случае неудачи с подписанием молодого таланта Бетиса Фирпо, который стал чемпионом Европы U-21 в составе сборной Испании.

Ранее сообщалось, что испанцы готовы отпустить хавбека Малкома, которым интересуются Боруссия Д и Зенит.

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