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Барселона знайшла альтернативу де Лігту в Манчестер Юнайтед

12:50 59 Читать на русском
Барселона знайшла альтернативу де Лігту в Манчестер Юнайтед
Віктор Лінделеф / Getty Images

Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф зацікавив Барселону.

Барселона в пошуках центрального захисника звернула увагу на гравця Манчестер Юнайтед Віктора Лінделефа, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, шведський захисник справив приємно вразив тренера Барселони Вальверде у матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначається, що у "блаугранас" мають козир у вигляді участі у Лізі чемпіонів. Манчестер Юнайтед посів шосте місце в АПЛ і пропустить головний європейський турнір.

У сезоні 2018/19 Лінделеф провів у складі "червоних дияволів" 31 матч, відзначившись 1 забитим голом.

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